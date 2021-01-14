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    Türkiye'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

    Sağlık Bakanı Koca, aşılama programıyla ilgili açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.01.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 14:01
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    Türkiye'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılama kampanyasına ilişkin son durumu paylaştı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti." dedi.

    "TÜRKİYE GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİP"

    Paylaşımının devamında Koca, "Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir altyapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de aşılanan toplam kişi sayısına https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

    Türkiye de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti #1

    Fahrettin Koca, canlı yayında aşı oldu ViDEO

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