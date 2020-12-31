Türkiye'de koronavirüs aşısının süreci başladı

Rastgele alınan numuneler, analiz sürecine tabi tutuluyor. Sonuçların olumlu çıkması halinde aşılamaya, sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlardan başlanacak.

Çin'den Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen CoronaVac aşısının ilk partisine ilişkin test süreci başladı.

Aşılar, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

ANALİZ SÜRECİ

Bakanlık deposunda sıcaklık kaydedici cihazlar kontrol edilerek, uygunluğunun teyidinin ardından ürünlerin kabulü yapıldı.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı.

SONUÇLAR OLUMLU ÇIKARSA AŞILAMA BAŞLAYACAK

Testlerden olumlu sonuç alınması durumunda TİTCK tarafından aşılara Acil Kullanım Onayı verilecek.

Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bilim Kurulunca belirlenen program uyarınca aşılamaya, sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlardan başlanacak.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

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AŞILAR 28 GÜN ARAYLA 2 DOZ ŞEKLİNDE UYGULANACAK

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılacak.

Koronavirüs aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Vatandaşlar, konumlarına göre koronavirüs risk sıralamasını web sitesinden görebilecek. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı paylaşılacak.

50 MİLYON DOZ İÇİN ŞUBAT SONU HEDEFİ

Sinovac firmasıyla yapılan sözleşme kapsamında ilk partide 3 milyon dozu getirilen CoronaVac aşısının, marta kadar toplam 50 milyon dozunun teslim alınması öngörülüyor.

Ayrıca, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısının 550 bin dozunun ocak başında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Ocak ayında teslim alınacak doz miktarının 1 veya 1,5 milyona ulaşması beklenirken, mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

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