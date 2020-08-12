Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük tablo

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 227 bini geçti. Virüs son 24 saatte 18 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 18 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 891 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA 15 ARTIŞ VAR"

Bakan Koca paylaşımını, "2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım." notuyla yaptı.