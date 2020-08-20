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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son veriler

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 234 bini geçti. Virüs son 24 saatte 19 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 20:34
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    Türkiye'de koronavirüs salgınında son veriler

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    19 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 58 oldu.

    "1245 OLAN YENİ VAKA SAYIMIZ 1400'Ü GEÇTİ"

    Bakan Koca paylaşımını, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." notuyla yaptı.

    Türkiye de koronavirüs salgınında son veriler #1

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