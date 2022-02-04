Sağlık Bakanlığı’nın son 3 gündür paylaştığı koronavirüs haritası can sıkıyor… Vaka sayısı 100 binin üzerinde seyrederken, yetkililer her bir ağızdan “Tedbiri elden bırakmayın” diyor.

Türkiye, koronavirüs vaka sayısında rekor artışlar yaşıyor…

Son 3 günde 100 bin üzerinde seyreden rakamlar ürkütürken, bunun Omicron varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor.

HASTANELİK ETMİYOR ANCAK ÖLÜM SAYISI DA DÜŞMÜYOR

Varyant virüsü daha hızlı yayıyor ancak hastanelik etmiyor.

Ancak yine de virüsten dolayı ölümler işin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

“SALGIN YERİNE GELECEĞE ODAKLANIN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı düşüncede…

Vakaların hastalığı genelde hafif geçirdiğini belirten Bakan Koca, “Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız” diye de uyarıyor.

OSMANİYE BİRİNCİ, ŞANLIURFA SONUNCU

Öte yandan son verilerde aşılanmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

5’inci doz aşılamaya geçilen bu dönemde, henüz 3’üncü dozlarını yaptırmayan milyonlarca kişi var.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan son bilgilere göre bugüne kadar 57 milyon 464 bin 203 kişi birinci doz, 52 milyon 464 bin 47 kişi ikinci doz, 25 milyon 331 bin 867 kişi üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Osmaniye aşılamada birinci, Şanlıurfa aşılamada son sırada…

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında rekor artışlar VİDEO

“BÖYLE BİR RAKAMI GÖRMEDİ”

TV100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci ise “Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık” diyerek korona tehlikesinin sürdüğünü dile getirdi.