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    Türkiye'de kripto paralar yasaklanacak mı? Bakanlıktan kripto para açıklaması..

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da dijital ve kripto para konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Kripto paralarla yakından ilgilenenler, yasaklandı mı sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 13:13
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    Türkiye'de kripto paralar yasaklanacak mı? Bakanlıktan kripto para açıklaması..

    Kripto paraların kullanımı ve değerleri her geçen gün artmaya devam ederken, dijital bir güvensizlik yaratması da göz önünde bulunduruluyor.

    Gerçek para gibi kullanılabilen kripto paraların, birçok ülke tarafından kullanımı kabul edildi. Türkiye'de de kripto para borsasına dair ilgi yükseliyor.

    Ani yükselişler yaşayan Bitcoin, Dogecoin, Holocoin gibi kripto para birimlerine yatırımların artmasıyla birlikte işin yasal kısmı da devreye giriyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital para için altyapı çalışması yapılacağını söylemişti. Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak.” demişti.

    Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son dakika açıklamalarında bulundu.

    Vatandaşlar kripto paralar yasaklanıyor mu sorusunu araştırıyor. İşte detaylar..

    Türkiye de kripto paralar yasaklanacak mı? Bakanlıktan kripto para açıklaması.. #1

    TÜRKİYE'DE KRİPTO PARALAR YASAKLANACAK MI?

    Ülkemizde bitcoin ve kripto paralara yatırım yapan bir çok girişimci bulunmaktadır. Türkiye'de kripto paraların yasal bir zemine oturtulması ve kripto paraların vergilendirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir.

    Kripto para konusundaki gelişmeler için büyük kaygılar taşıdıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuya ilişkin bir bakan yardımcısını görevlendirdiğini söyledi.

    Elvan, "Kripto paralarla ilgili bizim çok büyük kaygılarımız var. Sadece bizim değil bunu tüm dünya tartışıyor. Özellikle Bitcoin'e yönelik bir bakan yardımcımızı görevlendirdik. Bu çalışmalar sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşacağız.

    Ama dijital para konusu farklı. Merkez Bankamız bunun üzerinde çalışıyor. Bir yol haritası oluşturuldu. Bunun üç temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi teknolojik altyapı konusu, ikincisi hukuki alt yapı, üçüncüsü de mali altyapı. Dijital parada, teknolojik altyapı, hukuki altyapı ve iktisadi ve mali altyapı çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Türkiye de kripto paralar yasaklanacak mı? Bakanlıktan kripto para açıklaması.. #2

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