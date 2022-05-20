Türkiye'de Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısı 531 oldu

Türkiye bu yıl Mavi Bayrak ödüllerinde, 519 yıl olan ödüllü plaj sayısını 531'e yükselterek listede İspanya ve Yunanistan'dan sonra 3'üncü sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de ödüllü plaj sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2022 Mavi Bayrak ödüllerinde, geçen yıl 519 olan ödüllü plajı olan Türkiye, bu sene sayıyı 531'e yükseltti.

Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Alınan ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olduğunu söyledi.

2023 hedefi birincilik

Türkiye'nin bu yıl da sıralamadaki yerini başarıyla koruduğunu belirten Bakan Ersoy, bu yıl ödüllü plaj sayısının 531'e ulaşıldığını açıkladı.

AA’nın haberine göre; Bakan Ersoy, 2023'te plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini, Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrak dalgalanacağını, Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

Mavi Bayrak ödülü verilen şehirler

Bursa’daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi. İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya'daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Bu yılın ödüllerine ilişkin ayrıntılara, Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal koordinasyonu için kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) https://www.mavibayrak.org.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.