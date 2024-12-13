AA & Ensonhaber

Suriye'deki iç savaşın patlak vermesiyle birlikte milyonlarca insan, güvenli bir yaşam arayışıyla çevre ülkelere sığındı. Bu büyük göç dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri ise Türkiye oldu.

53 yıllık Esed rejiminin yıkılmasıyla Türkiye'ye sığınan mülteciler, akın akın yurtlarına dönmeye başladı.

2017'DEN BU YANA EN DÜŞÜK MÜLTECİ SAYISI

Mülteciler Derneği'nin 2024 yılının Ağustos ayında paylaştığı verilere göre, Temmuz itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 105 bin 539 Suriyeli mülteci bulunuyor. Bu rakam, 2017 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor ve ülkedeki Suriyeli mülteci sayısında yıllar içinde yaşanan azalmayı ortaya koyuyor.

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SURİYELİLERİN YÜZDE 74'Ü KADIN VE ÇOCUK

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'deki Suriyeli nüfusun %52’sini erkekler, %48’ini ise kadınlar oluşturuyor. Erkeklerin sayısı kadınlardan 124 bin 125 kişi daha fazla. Bu farkın en belirgin olduğu yaş grubu ise 25-29 yaş aralığı. Bu yaş grubunda erkek sayısı kadınlardan 25 bin 138 kişi daha fazla.

Ancak yaş ilerledikçe bu fark giderek azalıyor; 45 yaş ve üzerindeki gruplarda kadın sayısının erkekleri geçtiği dikkat çekiyor. Ayrıca, kadınlar ve çocuklar toplamda Suriyeli nüfusun %73,9’unu, yani 2 milyon 295 bin 233 kişiyi oluşturuyor. Bu durum, Suriyeli nüfusun büyük bir kısmının hassas gruplardan meydana geldiğini ortaya koyuyor.

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SURİYELİ GENÇ NÜFUS ORANI

Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 15-24 yaş aralığında bulunan ve genç nüfus olarak tanımlanan 636 bin 734 Suriyeli, toplam Suriyeli nüfusunun %19'unu oluşturuyor. Öte yandan, 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı 994 bin 255 kişi ile toplam nüfusun %29,67'sine denk geliyor.

Yaş ortalamasına bakıldığında, Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin ortalama yaşı 22,5 olarak tespit edildi.

SURİYELİLERİN TÜRKİYE NÜFUSUNDAKİ ORANI YÜZDE 3,51

Geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyelilerin, Türkiye nüfusuna oranı %3,51 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2023 itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN EN YOĞUN OLDUĞU KENTLER

Suriyelilerin en yoğun olarak bulunduğu şehir, 530 bin 272 kişi ile İstanbul. İstanbul'u, 429 bin 954 Suriyeli ile Gaziantep ve 272 bin 896 Suriyeli ile Şanlıurfa izliyor. Suriyelilerin nüfusa oranla en yoğun olduğu şehir ise %30,9 ile Kilis. Kilis'te 155 bin 179 Türk vatandaşı ve kayıtlı 69 bin 957 Suriyeli bulunuyor. Suriyeli yoğunluğu açısından Kilis'i, %16,6 oranla Gaziantep takip ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: "SURİYE'YE GEÇİŞLERİ 20 BİNE ÇIKARTTIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleriyle ilgili bir soruya cevap veren Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında bir hareketlenme ve heyecan gözlemlediklerini belirtti:

"Suriye’de yeni bir hükümet kuruluyor ve durum şekilleniyor. Her şey henüz çok taze. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, Suriyelilere destek veren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini vurguladı. 2024 yılı boyunca, her ay ortalama 11 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını hatırlatan Yerlikaya, bu sayının son günlerde artış gösterdiğini belirtti:

"Günlük kapasitemiz 3 bin kişi civarındaydı ve bu yeterliydi. Ancak geçiş taleplerindeki artış nedeniyle kapasitemizi 15 ila 20 bin kişiye çıkarıyoruz."

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA 3 MİLYONA YAKIN SURİYELİ VAR

Yerlikaya, 2016’dan bu yana 737 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü ve şu anda Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 936 bine ulaştığını açıkladı. Adres güncellemelerinin tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, yakında düzenlenecek bir basın toplantısıyla geri dönüş çalışmaları hakkında detaylı bilgi vereceklerini duyurdu.

Suriye’deki gelişmeleri anbean izlediklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

13 yıllık bir aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayalleri canlanmış durumda. Bu süreci hem güvenli hem de onurlu bir şekilde desteklemek için çalışıyoruz.

Yerlikaya, geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Haleplinin durumunu da dikkate aldıklarını belirterek, göç yönetimiyle ilgili şeffaf bir yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Diğer bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışarak dönüş sürecini kolaylaştıracak çözümleri hayata geçireceklerini ifade etti.