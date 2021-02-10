Türkiye'de ocak ayında 72 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'de ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece olarak ölçüldü.

Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5.4 dereceye yükseldi.

OCAK AYINDA, EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ HİSSEDİLDİ

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık, uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek en yüksek değerlerine ulaştı.

KASTAMONU VE SİVAS EN YÜKSEK SICAKLIK REKORUNU KIRAN ŞEHİRLER OLDU

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı. Ocak'ta Cide'de 5.3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3.6, Gemerek'te 3.4 ve Çorum'da 3.1 derece sıcaklık farkları oluştu.