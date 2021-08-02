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    Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler

    Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler

    Birçok ilde aynı anda çıkan yangınlara müdahalelerde 119 nokta kontrol altına alınırken Muğla, Antalya ve Tunceli'de 7 bölge yanmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 12:04
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    Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6'ncı gününde de devam ediyor.

    35 ilde 126 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

    3 İLDE 7 YANGIN DEVAM EDİYOR

    Son olarak dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde 3 ilde 7 yangının devam ettiği belirtilirken, 32 ilde 119 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #1

    7 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

    Orman yangınlarının henüz sürdüğü 3 il arasında Muğla, Antalya ve Tunceli yer alırken, bu illere bağlı 7 bölge üzerine çalışmalar da yoğunlaştırılıyor.

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #2

    YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ YERLER

    Yangınların sürdüğü bölgeler şu şekilde:

    Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer

    Antalya: Manavgat ve Gündoğmuş

    Tunceli: Hozat

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #3

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    7 bölgede devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler, ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

    Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri VİDEO

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #4

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #5

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #6

    Türkiye de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler #7

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