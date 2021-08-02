Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği bölgeler

Birçok ilde aynı anda çıkan yangınlara müdahalelerde 119 nokta kontrol altına alınırken Muğla, Antalya ve Tunceli'de 7 bölge yanmaya devam ediyor.

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6'ncı gününde de devam ediyor.

35 ilde 126 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

3 İLDE 7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Son olarak dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde 3 ilde 7 yangının devam ettiği belirtilirken, 32 ilde 119 yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

7 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Orman yangınlarının henüz sürdüğü 3 il arasında Muğla, Antalya ve Tunceli yer alırken, bu illere bağlı 7 bölge üzerine çalışmalar da yoğunlaştırılıyor.

YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ YERLER

Yangınların sürdüğü bölgeler şu şekilde:

Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer

Antalya: Manavgat ve Gündoğmuş

Tunceli: Hozat

MÜDAHALE SÜRÜYOR

7 bölgede devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler, ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri VİDEO