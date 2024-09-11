Türkiye'de OSB sayısı 362'ye ulaştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısını 362'ye çıkardıklarını bildirdi.

AA

Türkiye, üretim ve ihracatta vites artırıyor...

İki alanda da Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan OSB'ler planlı sanayileşmenin de önünü açıyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısını 362'ye çıkardıklarını duyurdu.

"EDİRNE VE GAZİANTEP'TE OSB'LERİN SAYISI 362'YE ÇIKTI"

Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ürettiğine ve güçlendiğine işaret eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362'ye çıkardık. Her yeni OSB, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz. Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)