Türkiye’de saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasına geçildi mi, şu an saat kaç?

Türkiye’de saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasına geçildi mi, şu an saat kaç?

Birçok ülke, yaz saati kapsamında 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece saatlerini bir saat ileri aldı. Bu nedenle vatandaşlar, 'Türkiye’de saatler ileri alındı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yaz saati uygulaması dönemine girdiğimiz bu günlerde birçok ülke tarafından 27 Mart Cumartesi gününü 28 Mart Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat ileri alındı.

Her sene Mart ayının son haftasonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece yaz saati uygulamasına geçildiği için vatandaşlar, 'Türkiye’de saatler ileri alındı mı, şu an saat kaç?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Türkiye’de saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasına geçildi mi, şu an saat kaç? İşte, detaylar..

TÜRKİYE'DA SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye’de 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren güneş ışığından daha fazla faydalanmak için yaz saati uygulaması sürekli hale getirilmişti.

Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke yaz saati uygulamasına geçerken Türkiye'de yaz saati uygulaması zaten devam ettiği için herhangi bir değişiklik olmadı.

TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler ileri alınmadı ancak telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri ileri alınca kafa karışıklığı yaşandı. Bu nedenle vatandaşlar, 'Şu an saat kaç?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Analog bir duvar ya da masa saatlerinde görülen saat şu an Türkiye için doğru saattir. Ancak analog, masa ya da kol saati olmayan vatandaşlar, TRT'nin resmi sitesini kontrol ederek orada verilen saati baz alabilirler. Bunun yanı sıra Google'a 'Saat kaç?' yazdığınızda da konumunuz dahilinde saat bilgisine ulaşabilirsiniz.

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır.

İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metot, istenilen başarıyı sağlayınca pek çok ülke tarafından uygulamaya konulmuştur.

Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.