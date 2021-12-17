Türkiye’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

10 şehirde 33 kişi sahte alkol yüzünden ölürken, polis ekipleri sadece 7 gün içerisinde tonlarca sahte alkole el koydu.

2022 yılına girmeye hazırlanırken, Türkiye’de sahte alkol kabus olmaya devam ediyor…

Sadece son 7 günde 33 kişi öldü.

Türkiye'nin birçok şehrinde alkol zehirlenen çok sayıda kişi ise tedavi altında…

10 Aralık’tan bugüne kadar sahte alkolden ölenlerin İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta olduğu saptandı.

POLİS BASKINLARINI SÜRDÜRÜYOR

Feci ölümler, tedbirlerin sıklaşmasını da sağladı.

Polis ekipleri, kaçak metil alkol üreten depolara ve sahte içki satan tekel bayilerine operasyonlar düzenledi.

Tonlarca sahte alkole el konulurken, o baskınların sürdüğü öğrenildi.

(Şakir Deliktaş)

10 ARALIK: SİVAS

10-16 Aralık tarihleri arasında sahte alkolden hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

10 Aralık’ta Sivas’ın Zara ilçesinde sahte alkolden zehirlenen Şakir Deliktaş (62), Bülent Ekici (62), Cevdet Aydın (63) ve Güler Kılıç hayatını kaybetti.

Ö.Y., M.K. ve O.U. taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.’nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

11 ARALIK: KAHRAMANMARAŞ VE İSTANBUL

Kahramanmaraş’ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu.

11 Aralık’ta başvuranlardan Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, zehirlenen kişilerin internet üzerinden etil alkol siparişi verdiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Aynı tarihte İstanbul Fatih’te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi veren İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kemal Ahmedenov evinde ölü olarak bulundu.

32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov’un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

(Aytekin Karagenç)

12 ARALIK: ANTALYA

Antalya’nın Kepez ilçesinde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum iş yerinde fenalaştı.

Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, kaldırıldığı hastanede 12 Aralık günü hayatını kaybetti.

13 ARALIK: İSTANBUL VE YALOVA

Tarihler 13 Aralık’ı gösterdiğinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir tekel bayisinden 80 TL’ye 50 cl’lik sahte alkol alan İbrahim Kaşıkçı gece saatlerinde evinde fenalaştı.

Kızının 112’yi aramasıyla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Kaşıkçı hayatını kaybetti.

Tekel bayisinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi, dükkanın sahibi suçunu itiraf ederek, sahte içkileri aldığı kişinin ismini verdi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen Ekrem T. (56) iş yerinde ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) ise evinde ölü bulundu.

Yakınları, iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini söyledi.

(Abidin Uçurum)

14 ARALIK: ERZİNCAN

Erzincan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden Halil Başer (72) ile Aydın Gürkan yaşamını yitirdi.

14 Aralık’ta içtikleri sahte alkol yüzünden alkol komasına giren Y.A. ve K.B.‘nin ise tedavileri sürüyor.

15 ARALIK: İSTANBUL, MERSİN, GAZİANTEP

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

30 yaşındaki Rakhmonov’un sahte alkolü aldığı adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Rakhmonov dışında Esenyurt’ta 3’ü yabancı uyruklu 6 kişinin daha sahte öldüğü açıklandı.

15 Aralık’ta Mersin’in Mut ilçesinde de sahte alkolden zehirlenen Ali Eser, evinde ölü bulundu.

Eser ile birlikte aynı sahte içkiden içen M.A. ve M.S.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 10 kişi, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven tedavi gördükleri çeşitli hastanelerde yaşamlarını yitirdi.

6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

(İbrahim Kaşıkçı)

16 ARALIK: ANTALYA, AMASYA, AKSARAY

Ve dün 16 Aralık’ta Antalya, Amasya ve Aksaray’da ölümler peş peşe geldi.

Aksaray’da 2 çocuk babası Erkan Partal evinde eşi tarafından ölü bulundu.

Evde plastik şişe içinde sahte içki bulan polis, terzilik yapan 56 yaşındaki Partal’ın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Amasya’da 41 yaşındaki 2 çocuk annesi S.Ç. iddiaya göre sahte içkiden zehirlendi.

Kaldırıldığı hastaneden 4 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen S.Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ise sahte içkiden zehirlenen A.H.K., G.Ö., M.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti.

E.Ö., E.T., H.S.’nin de tedavileri sürüyor.

İş yerinde sahte alkol sattığı belirlenen M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

(Yunus Yurtseven)

(Ali Eser)

(Erkan Partal)