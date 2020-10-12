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    Türkiye'de sahte içkiden ölümler artıyor

    Ülke genelinde, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlenen 30 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 12.10.2020 - 16:37
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    Türkiye'de sahte içkiden ölümler artıyor

    Türkiye'de Kırklareli'de başlayan sahte içkiye bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

    Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

    İZMİR'DE 16 KİŞİ ÖLDÜ

    İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

    Türkiye de sahte içkiden ölümler artıyor #1

    MERSİN'DE DE GÖRÜLDÜ

    Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti.

    Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

    Türkiye de sahte içkiden ölümler artıyor #2

    İSTANBUL'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

    Türkiye de sahte içkiden ölümler artıyor #3

    AYDIN'DA 1 ÖLÜ

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Türkiye de sahte içkiden ölümler artıyor #4

    20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

    Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

    İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

    Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

    İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

    Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Türkiye de sahte içkiden ölümler artıyor #5

     

     

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