Türkiye'de son 24 saatte 24 hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 931 koronavirüs hastasının iyileştiğini müjdelerken, vefat sayısını da 24 olarak açıkladı.

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin oranı gün geçtikçe düşüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen bilgilere göre, bugün Türkiye'de virüsten 24 hasta hayatını kaybetti.

Bugün 867 vaka tespit edilirken, 931 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu.

4 BİN 609 KORONA HASTASI VEFAT ETTİ

52 bin 305 kişiye test yapılırken, toplamda bu sayı 2 milyon 155 bin 349'a yükseldi. Bugüne kadar 166 bin 422 kişide virüs çıkarken, toplam vefat sayısı 4 bin 609 oldu.

130 bin 852 hasta sağlığına kavuşurken, yoğun bakımda 612 hastanın tedavisine devam ediliyor.