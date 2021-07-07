Euro
10.2918
0.17%
Dolar
8.6866
0%
Altın
501.52
-0.08%
Borsa
1.383
-0.72%
Bitcoin
296.101
0.92%
EXEN Coin
28.61
-0.65%
22ºC
İstanbul
Sağanak yağış 22 C

    Türkiye'de son 24 saatte 863 bin 433 korona aşısı yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 01:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de son 24 saatte 863 bin 433 korona aşısı yapıldı

    Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyası devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    "YARIN RANDEVU ALIN"

    Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı.

    Türkiye de son 24 saatte 863 bin 433 korona aşısı yapıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir