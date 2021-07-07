Türkiye'de son 24 saatte 863 bin 433 korona aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyası devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YARIN RANDEVU ALIN"

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı.