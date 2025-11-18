Türkiye'de sosyal medyaya yaş sınırı getiriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğinin sağlanması, en öncelikli konulardan biri olarak gösteriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce verdiği bir demeçte “sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı”na paralel olarak; Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın, Instagram’da 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapmasını engelleyen kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

TÜRKİYE DÜNYADA STANDARTLARI BELİRLEYEN BİR ÜLKE

Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, “Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE AVRUPA KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de altyapısı hazırlanan, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin, Avrupa’daki durumla hangi aşamada kesiştiğini araştırdık.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamayacak.

Şüpheli, müstehcenlik içeren görseller otomatik olarak bulanıklaştırılacak.

Çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen önemli adımlar atılacak.

SOSYAL MEDYAYA SINIR KOYAN AVRUPA ÜLKELERİ

Avrupa’da sosyal medya tamamen yasaklanmasa da birçok ülke son yıllarda güvenlik, yanlış bilgiyle mücadele, çocuk koruma ve veri gizliliği gerekçeleriyle platformlara ciddi sınırlar getirdi. Bazı ülkeler de sosyal medya kullanımında minimum yaş sınırı veya buna yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Çoğu Avrupa ülkesinde hesap açma alt sınırı 13 olarak uygulanıyor.

Fransa

TikTok ve Snapchat gibi uygulamalar kamu çalışanlarının cihazlarında yasak.

Çocukların sosyal medya kullanımı için ebeveyn onayı şart.

Zararlı içerikler kaldırılmadığında platformlara ağır para cezaları uygulanıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açabilmesi için ebeveyn izni gerekiyor.

Almanya

“NetzDG” yasası ile nefret söylemi ve yasa dışı içeriklerin 24 saat içinde kaldırılması zorunlu.

Uyulmaması hâlinde sosyal medya şirketlerine milyonlarca euro ceza verilebiliyor.

İtalya

TikTok kullanıcılarına yönelik yaş doğrulama şartları artırıldı.

Zaman zaman, küçükleri koruma tedbirlerinin yetersiz bulunduğu gerekçesiyle geçici kısıtlamalar getirildi.

Sosyal medya hesabı açmak isteyenler için 14 yaş altına ebeveyn izni zorunlu.

İngiltere

“Online Safety Act” ile sosyal medya şirketlerine çocukları koruma konusunda geniş denetim yetkisi verildi.

Zararlı içeriklerin kaldırılmaması ağır yaptırımlara yol açıyor.

Hollanda

TikTok’un veri gizliliği politikaları nedeniyle kamu kurumlarında kullanım kısıtlandı.

Genç kullanıcıların korunması için platformlardan ek önlemler talep ediliyor.

Belçika

TikTok’un devlet cihazlarında kullanımı yasak.

Veri aktarımı ve Çin bağlantısı nedeniyle platform sıkı biçimde izleniyor.

Norveç

TikTok ve Telegram, kamu çalışanlarının iş telefonlarında yasak listesinde.

Mevcut 13 yaş olan sınırı 15'e yükseltmeyi planlıyor.

Danimarka

Belirli sosyal medya platformlarında 15 yaş altının erişiminin yasaklanması ancak ebeveyn izniyle 13 yaşından itibaren kullanımın mümkün olması planlanıyor.