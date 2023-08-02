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Türkiye günün büyük bir kısmını telefonlara ayırıyor...
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları günde yaklaşık 150 kez telefona bakıyor.
5 dakikada bir elimize alıyoruz
Bu veriye göre akıllı telefonların her 5 dakikada bir elimizde olduğunu gösteriyor.
Türk halkı ayda 549 dakika telefonda konuşuyor.
Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada
Araştırmalardaki verilere göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akıllı telefon kullanım süresinde birinci sırada yer alıyor.
Günlük 5 saatten fazla telefon kullanıyoruz
Türkiye’de günlük telefon kullanım süresi ise 5 buçuk saat olarak kayıtlara geçti.
Bu süre de OECD ülkelerinin üzerinde bir zamana tekabül ediyor