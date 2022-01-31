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    Türkiye'de üretilen maskeler, Yunanistan'da tartışma yarattı

    Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.
    • AA
    • 31.01.2022 - 09:41
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    Türkiye'de üretilen maskeler, Yunanistan'da tartışma yarattı

    Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı başka bir boyuta taşındı.

    Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.

    "İLK BAŞTA FARK ETMEDİK"

    Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

    Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

    Türkiye de üretilen maskeler, Yunanistan da tartışma yarattı #1


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