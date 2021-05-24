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    Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

    Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

    Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 04:25
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 04:35
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    Türkiye 14 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında 30 milyon doza yaklaştı.

    Yapılan yeni aşı anlaşmaları ile uygulama da hızlandı.

    Sağlık çalışanları bir yandan dağ tepe dolaşarak aşı uygularken bir yandan da şehir merkezlerinde randevusu gelenler sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

    TOPLAM DOZ 27 MİLYONU GEÇTİ

    Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Mayıs saat 04:15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 953 bin 431, ikinci doz aşı 11 milyon 916 bin 47 oldu.

    Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 869 bin 478 olarak gerçekleşti.

    Türkiye de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu #1

    BİR HAFTADA 2 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

    Son bir haftada ise Türkiye genelinde aşı kampanyası yeniden atağa kalktı.

    Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

    Türkiye de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu #2

    3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

    İstanbul'da uygulanan toplam aşı sayısı 4,5 milyonu geçerken, Ankara'da toplam sayı 2 milyon 315 bin 020, İzmir'de ise toplam sayı 1 milyon 895 bin 790 oldu.

    Türkiye de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu #3

     

    Türkiye de uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu #4

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