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Türkiye'de virüs salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 161 bin 533 oldu. Virüs 24 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 20:20
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 974 oldu.
"BUGÜN İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYIMIZIN ÜSTÜNDE"
Bakan Koca paylaşımını, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." notuyla yaptı.