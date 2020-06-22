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    Türkiye'de virüs salgınında son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 161 bin 533 oldu. Virüs 24 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 20:20
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    Türkiye'de virüs salgınında son durum #1

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 974 oldu.

    "BUGÜN İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYIMIZIN ÜSTÜNDE"

    Bakan Koca paylaşımını, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." notuyla yaptı.

    Türkiye'de virüs salgınında son durum #2

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