Türkiye'de yabancı turiste yerli turistten daha ucuza otel fiyatı veriliyor

Bazı turizm acenteleri otel-tatil fiyatı konusunda yerli ve yabancı turist ayrımı yaparak, zararlarını yerli turistten çıkarıyor.

Türkiye, turizm sezonunu koronavirüs salgınına rağmen, birçok ülkeden bu sezona erken başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar karışısında turizm sektörünün canlı tutulması için Türkiye'de turistler, yasaklardan muaf tutuldu.

Turistlere tanınan bu ayrıcalıkla birlikte Türkiye, pandemide birçok turist için cazibe noktası haline geldi.

Yalnız birçok turizm acentesi fiyatlar konusunda yabancı turiste ayrıcalık tanırken, yerli turiste fahiş fiyattantan otel fiyatı vermeye başladı.

ZARARI YERLİ TURİSTTEN ÇIKARIYORLAR

Bazı otel rezervasyonlarında, yerli ve yabancı turist ayrımı gözler önüne serildi. Acentelerin, yabancı turisten ettiği zararı yerli turisten çıkarması tepkilere neden oldu.

YERLİ TURİSTE 2 KATINA SATIŞ

İki otel, aynı tarih, aynı odalarda rezervasyon için yayındakyen, ilk otel Alman turiste 6.346 TL'ye, yerli turiste ise 15.959 TL'ye satılırken, ikinci otel İngiliz turiste 33.244 TL'ye, yerli turiste ise 58.194 TL'ye satışa çıktı.