Haber Merkezi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın Polis Akademisi’ne ziyareti sonrası bazı sosyal medya hesaplarından “Türkiye’de yabancı uyrukluların polis yapıldığı” yönünde iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddianın kısa sürede sosyal medyada gündem olması sonrası tartışma sesleri yükselirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Polis olmanın ilk şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu hatırlatan DMM, iddiaya konu görseldeki yabancı öğrencilerin ülkemize eğitim almaya gelen polis adayları olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"YABANCI UYRUKLULARIN POLİS OLABİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de yabancı uyrukluların polis yapıldığı” yönündeki iddialar doğru değildir.



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan polis olma şartlarına göre polis olmanın ilk şartı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Dolayısıyla yabancı uyrukluların polis olabilmeleri mümkün değildir.

"YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR"

Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.



İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir.



Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan olayda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Polis Akademisi’ne ziyareti sonrası "Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesinde Polis Akademisi Başkanımız Sn. Prof. Dr. Murat Balcı ile birlikte çalışma toplantısı gerçekleştirip, öğrencilerimiz ile bir araya geldik." sözleri ile paylaşımda bulunmuştu.

Ayrıca, Sağlam, paylaşımında ziyaretine ait birkaç kareye de yer vermişti.

Söz konusu paylaşım sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları Sağlam'ın paylaştığı görseli "Türkiye’de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddiaları ile yayınlamaya başladı.