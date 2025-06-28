Türkiye'de yangınla mücadele: 4 ilde müdahaleler sürüyor

Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarından birçoğu, ekiplerin seferber edilmesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 ilimizde ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgelere ekipler sevk edilirken, yangınların hızla büyümesi bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı endişelendiriyor.

İşte yangınla mücadelenin sürdüğü 4 ilimiz...

SAKARYA'DA YANGINLA MÜCADELE

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bazı köylerdeki birçok evin zarar gördüğü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev alıyor.

BİLECİK VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeye konuşlandırılan yangın yönetim aracı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Sözer, "Kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Bizi burada en çok etkileyen unsurlardan biri, rüzgar. Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek." dedi.

"GENEL MÜDÜRÜMÜZ ÇOK CİDDİ BİR HAVA TAKVİYESİNDE BULUNDU"

Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.

Bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

Buna rağmen bugün yine havadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Genel müdürümüz bu kapsamda çok ciddi bir hava takviyesinde bulundu. Hem havadan hem karadan, ekipmanlarımız ve iş araçlarımızla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN BURNUNUN KANAMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Sözer, süreçte vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına bile müsaade etmeyiz." diyen Sözer, şöyle devam etti:

Bu kapsamda, rüzgarın etkisiyle ve yangının durumuna göre, etki altına alınabilme ihtimali olan yerleşim birimlerimizi hemen tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İaşelerini temin ediyoruz. Bu kapsamda hiçbir problemimiz yok.

TÜM TEDBİRLERİN ALINDIĞININ ALTI ÇİZİLDİ

Vali Sözer, bazı vatandaşların arazileri ve evleri için endişelendiğini belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sözer, sözlerini şöyle tamamladı:

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden anbean rüzgarın etkisiyle ilgili hava tahmin raporlarımızı alıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre, akşama kadar kısmi olarak rüzgar devam edecek. Bu da çalışmalarımızın akşama kadar aralıksız devam edeceği anlamına geliyor. Yarınki verilere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde nem oranının biraz artacağı ve yağmur görünüyor. Bu da bizim açımızdan çok mutlu bir haber.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.