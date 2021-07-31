Türkiye'de yangınla mücadele: Vatandaşlar seferber oldu

Türk milleti, orman yangınlarında görev alan kahraman ekipler için tek yürek oldu.

Türkiye 4 gündür alevlerle boğuşuyor...

Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Muğla, Adana, Mersin gibi birçok ildeki ormanlar da alevlere teslim oldu.

Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için harekete geçerken, vatandaşlar ise destekten geri durmuyor.

Havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiği söndürme çalışmalarında, gece gündüz demeden canla başla mücadele sürüyor.

KAHRAMANLARA SU TAŞIYORLAR

Motosiklet ve otomobilleri ile marketlerin yolunu tutan vatandaşlar, paket paket aldıkları sularla ekiplerin yardımına yetişiyor. Evlerini ve eşyalarını kaybederek mağdur olan vatandaşların yaraları da kıyafet ve erzak desteği ile bir nebze de olsa sarılmaya çalışılıyor.

Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarında yardım eden motorcular