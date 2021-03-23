Türkiye’de yaşlı nüfus 10 yılda yüzde 49,3 arttı

Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus (yaşlı nüfus) 2010 yılında 5 milyon 327 bin iken son 10 yılda yüzde 49,3 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2020’ verilerinin görselleştirildiği ilgi çekici tablolar sundu.

Hazırlanan tablolarda yaşlı nüfusun 2010 – 2020 yılları arasında gösterdiği değişim göze çarptı. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2010 yılında 5 milyon 327 bin iken son 10 yılda yüzde 49,3 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin kişi oldu.

Bununla beraber yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2010 yılında yüzde 7,2 iken 2020 yılında yüzde 9,5’e yükseldi.

2020 yılında toplam nüfusun yüzde 22,8’ini 0-14 yaş grubu, yüzde 67,7’sini 15-64 yaş grubu ve yüzde 9,5’ini 65 yaş ve üzeri gruptaki vatandaşlar oluşturdu. 2020 yılında yüzde 9,5’lik oran tutan yaşlı nüfusun ise yüzde 36,9’unun 65-69 yaş aralığında, yüzde 26,8’inin 70-74 yaş aralığında, yüzde 17’sinin 75-79 yaş aralığında, yüzde 10,8’inin 80-84 yaş aralığında, yüzde 8,4’ünün ise 85 yaş üzeri yaş aralığında olduğu görüldü.

EN YÜKSEK İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 19,8 oranla Sinop oldu. Sinop’u yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin, yüzde 16,9 oranlar ile Çankırı ve Giresun, yüzde 15,8 oranlar ile Burdur ve Balıkesir, yüzde 15,7 ile Çanakkale, yüzde 15,6 ile Çorum, yüzde 15,5 ile Edirne izledi.

EN DÜŞÜK ŞEHİR ŞIRNAK

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4 ile Şanlıurfa, yüzde 4,2 ile Van, yüzde 4,7 ile Batman, yüzde 5 oranlar ile Diyarbakır ve Ağrı, yüzde 5,2 ile Siirt, yüzde 5,3 ile Muş, yüzde 5,6 ile Mardin takip etti.

Yüzde 9,5 oran tutan 7 milyon 953 bin kişilik yaşlı nüfusun medeni durumu ve mutluluk düzeyi de çalışmada gözle önüne serildi. Yaşlı nüfusun yüzde 2’si hiç evlenmedi, yüzde 3,6’sı boşandı, yüzde 31,8’inin eşinin öldü, yüzde 62,6 evli olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfusun yüzde 57,7’sinin mutlu, yüzde 30,4’ünün orta, yüzde 11,8’inin mutsuz olduğu göze çarptı.