Türkiye'deki bazı illerde eğitime kar molası

AA

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yurttan kartpostallık manzaralar gelmeye devam ediyor.

Kar yağışlarının birçok ili etkisi altına alması sonrası valiliklerden ve yetkili mercilerden okulların tatil edilmesine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor.

İşte, okulların tatil edildiği o iller;

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelerde bulunuldu:

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.



Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde etkili olmaya başlayan yoğun karın yarın akşam saatine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

TRABZON'DA 2 İLÇE

Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Konu ile ilgili ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Tonya ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı öğrencilerimizin eğitim öğretimine 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir ve Şalpazarı ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın eksi 5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SİNOP'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Perşembe günü 1 gün süre ile ara verildi.

Sinop genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; 06 Şubat Perşembe günü, Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; il merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde; ‘Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği' kapsamındaki; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, 06 Şubat 2025 Perşembe günü, taşımalı eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

ADANA'DA BİR İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.