Türkiye'deki devlet adamlarından Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Süleyman Soylu, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın gibi isimler kutlama mesajları yayınladı.

Tüm dünyada 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde, devlet adamları ve politikacılar da günün anlam ve önemine ithafen mesajlar yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi üst düzey isimler, Twitter hesaplarından açıklama yaptı.

"HAYATIN HER ANINDA OMUZ OMUZA VERDİĞİMİZ..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

"ŞEHİT ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız."





"KADINLAR BİZİ BAĞIŞLASIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

"KADINA EL KALDIRANLARI LANETLİYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Her zaman özverileri, fedakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten, baştacımız annelerimiz, bacılarımız ve kızlarımızın, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum."





"BAŞTA KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN ANNELERİ OLMAK ÜZERE..."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "İnsanlığın hamurunu şefkat, merhamet ve adaletle yoğuran; insana insan olmayı, insan kalmayı öğreten kadınlardır.

Başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."



