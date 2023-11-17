Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin öğrenim ücretini devlet karşılayacak

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2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

Karara göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Karar şu şekilde:

MADDE 1- 14/7/2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.



GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında;



a) Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,



b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin, ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.



(2) Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.



GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanır.