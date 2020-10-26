Dolar
8.0897
1.5388%
Euro
9.563
1.2043%
Altın
1906.98
0.2671%
Borsa
1155.96
-2.9119%
G. Altın
495.545
1.7122%
Bitcoin
107188.48
4.0841%
EXEN Coin
10.91
-1.35%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Türkiye'deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısından sonra hangi malların Fransız menşeili olduğu araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 15:40
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 15:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamaların ardından İslam ülkelerinden boykot çağrıları yankılanmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara asılması büyük öfkeye yol açtı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı yapmasıyla birlikte Fransız ürünleri listesi ve Türkiye’de satılan Fransız malları araştırılıyor. İşte ülkemizde satılan Fransız ürünleri...

    Türkiye deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi #1

     

    İşte Türkiye'de bulunan Fransız markalar ve ürünleri:

    Benzin: Total ve Elf

    Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

    Uçak: Air France, Airbus

    Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

    Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,

    Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

    Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

    İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

    Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

    Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

    Süt ürünleri: Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,

    Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

    Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

    Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life

     

    Türkiye deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi #2

    Görüş Bildir