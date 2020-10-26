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- Türkiye'deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi
Türkiye'deki Fransız markalar ve ürünleri nelerdir? Fransız ürünleri listesi
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 15:40
- Güncelleme : 26.10.2020 - 15:48
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamaların ardından İslam ülkelerinden boykot çağrıları yankılanmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara asılması büyük öfkeye yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı yapmasıyla birlikte Fransız ürünleri listesi ve Türkiye’de satılan Fransız malları araştırılıyor. İşte ülkemizde satılan Fransız ürünleri...
İşte Türkiye'de bulunan Fransız markalar ve ürünleri:
Benzin: Total ve Elf
Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
Uçak: Air France, Airbus
Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,
Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia
Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,
İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM
Süt ürünleri: Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,
Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,
Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations
Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life