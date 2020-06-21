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    Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosu

    Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de bugün 23 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 1192.
    • AA
    • 21.06.2020 - 20:19
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    Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    23 KİŞİ DAHA...

    Buna göre; Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

    YENİ VAKA SAYISI

    Tespit edilen yeni vaka sayısı ise 1192 oldu.

    Bakan Koca, paylaşımına "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." notunu düştü.

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