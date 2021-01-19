Türkiye'deki huzurevi ve bakımevlerinde aşılanma başladı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs aşılanmasında birinci aşamanın ikinci fazına geçildi.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla huzurevleri, engelli ve yaşlı bakımevlerinde kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

87 BİN 120 KİŞİYE AŞI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

1 HAFTADA BİTMESİ PLANLANIYOR

Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada ''Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.'' demişti.