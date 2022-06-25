AK Partili Demiröz'den il sayısı haberlerine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, il sayının 100'e çıkarılacağına dair ilişkin iddiayla ilgili konuştu. Demiröz, ifadesinin yanlış aktarıldığını söyledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliğe katıldı.

Vedat Demiröz'ün etkinlikte Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkarılacağını söylediği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama geldi

Demiröz'e ait olduğu iddia edilen sözlerin kısa sürede gündem olmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Demiröz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında “İl sayısı 100’e çıkarılacak”şeklinde yanlış yansıtılmıştır.Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda;”Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı temennisidir." ifadeleri kullanıldı.