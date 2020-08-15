Türkiye'deki korona salgınında günün verileri

Sağlık Bakanı Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bugün 1256 yeni vaka tespit edilirken 21 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.

bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 67 bin test sonucu 126 yeni vaka tanısı kondu.

Tedavi altındaki 992 kişi sağlığına kavuşurken 21 kişi vefat etti.

"SON 45 GÜNÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISI"

Bakan Koca paylaşımında, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. " ifadelerini kullandı.

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