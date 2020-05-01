Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybederken, 4 bin 922 kişi daha sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

84 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın paylaşımına göre; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 kişi daha artarak 3 bin 258'e yükseldi.

VAKA SAYISI 122 BİNE YÜKSELDİ

Son 1 günde yapılan 41 bin 431 test sonucunda 2 bin 188 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi.

KORONAYI YENENLERİN SAYISI 53 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs tanısı konulmuş ve tedavi altında olan 4 bin 922 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, virüsü yenenlerin toplam sayısı 53 bin 808 oldu.

İŞTE 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU