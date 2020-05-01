Dolar
7.0247
0.5237%
Euro
7.7203
0.9598%
Altın
1697.04
0.6124%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
382.855
0.9753%
Bitcoin
61502.1
-0.6053%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

    Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybederken, 4 bin 922 kişi daha sağlığına kavuştu.
    • AA
    • 01.05.2020 - 19:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

    84 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Bakan Koca'nın paylaşımına göre; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 kişi daha artarak 3 bin 258'e yükseldi.

    VAKA SAYISI 122 BİNE YÜKSELDİ

    Son 1 günde yapılan 41 bin 431 test sonucunda 2 bin 188 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi.

    KORONAYI YENENLERİN SAYISI 53 BİNİ GEÇTİ

    Koronavirüs tanısı konulmuş ve tedavi altında olan 4 bin 922 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, virüsü yenenlerin toplam sayısı 53 bin 808 oldu.

    İŞTE 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    Görüş Bildir