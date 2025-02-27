Türkiye'deki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

AA

Son iki yılda Türkiye genelinde adli yargı sistemi önemli bir genişlemeye gitti.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve uzmanlaşmanın sağlanması amaçlarıyla ülke genelinde birçok yeni mahkeme kuruldu.

Bu yeniliklerin hedefi arasında, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin gecikmeden tecellisi yer alıyor.

MAHKEME SAYISI 10 BİN 237'YE YÜKSELDİ

Bu doğrultuda açılan yeni mahkemeler ile birlikte, Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi.

Mahkemelerin coğrafi durumu ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemelerle, yeni yargı birimlerinin oluşturulması sağlandı.

183 YENİ MAHKEME KURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu gelişmelere dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Bölgelerin coğrafi durumlarını, yargı çevrelerini ve iş yükünü dikkate alarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 28 ağır ceza mahkemesi, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 49 asliye ceza mahkemesi, 15 infaz hakimliği, 7 sulh ceza hakimliği, 17 asliye hukuk mahkemesi, 19 aile mahkemesi, 1 asliye ticaret mahkemesi, 14 iş mahkemesi, 3 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, 26 sulh hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 183 yeni mahkeme kurduk.

"ADALET VİZYONUMUZ KAPSAMINDA ADIM ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"