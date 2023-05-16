Türkiye'deki seçim sonuçları Yunanistan'ı üzdü: Erdoğan'ın saltanatı bitmedi Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin yorum yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini' dile getirerek, "En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Türkiye sandık başına gitti, tercih bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy aldı.

Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağladı.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçimini yapacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Kendimizi en kötüsüne hazırlıyoruz

Türkiye'deki seçimleri yorumlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk tur oylamada beklenenden daha iyi performans göstermesine tepki gösterdi.

Alpha Radio'ya konuşan Dendias, Batılı tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini belirtirken Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve kamuoyu yoklamaları yoluyla doğru bir şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz" dedi.

Seçimler Yunan basınında geniş yer buldu

21 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağı Yunanistan'da Türkiye'deki seçimler ilgiyle takip edildi.

Yunan medyasında, , "9 canlı Erdoğan", ve "Erdoğan ile seçmenleri arasında sevda kazandı" gibi manşetler atıldı.

Kathimerini, Erdoğan'ın anketleri, Kılıçdaroğlu'nun da beklentileri yanılttığını, ikinci turun kilit isminin Sinan Oğan olduğunu yazdı.

Proto Thema, Erdoğan ve Türk halkı arasında derin ve aşılmaz bağın varlığının kanıtlandığını yazarak anketlerin yanıldığını belirtti.

Haber sitesi IN.GR, "Anketlerin tahminleri çöp kutusuna atıldı. İkinci turda düğümü, kimi tercih edeceğini açıklamayan Oğan’ın seçmenleri belirleyecek" ifadesini kullandı.