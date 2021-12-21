İhracat yükleriyle ülkenin sınır kapılarına akın eden tırlarda uzun kuyruklar oluştu. Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu meydana gelirken, Hamzabeyli'de uzunluk 32 kilometreye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yatırıma ve ihracata yönelik olumlu mesajlar verdi.

Üretimle birlikte ihracatın da arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır kapılarında bekleyen tır kuyruklarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın daha önce tenhalığıyla dikkat çeken sınır yollarında oluşan onlarca kilometrelik tır kuyruklarına atıfta bulunmasının ardından, bugün Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyrukları görüntülendi.

SINIRDA YOĞUNLUK

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

12 KİLOMETREYİ BULAN KUYRUK

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan Arhavi'nin çıkışına kadar olan güzergahta parça parça 3 farklı nokta 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu gözlemlendiğini söyledi.

Türkiye'deki sınır kapılarında ihracat yoğunluğu VİDEO



"İHRACAT YÜZDE 30 ARTTI"

Bu yoğunluğun ana sebebinin ihracattaki yüzde 30 düzeyindeki artış olduğuna dikkati çeken Akyürek, "Yüzde 30 artan ihracat, nakliyemizi ve yurt dışına çıkışlarımızı da artırmıştır. Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde her iki yönlü giriş çıkış yapan otomobil sayısı da beklenmedik boyutta arttı. 2-3 ay önce günlük 30 araç geçerken bugün bu sayısı 300-400 rakamlarına ulaşmıştır. Otomobil giriş çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle de gümrükteki tır geçişleri yüzde 10 seviyesinde azalmaktadır." diye konuştu.

'KARINCA TİCARETİ' VURGUSU

Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 600-650 tırın çıkış, 400 civarında tırın da giriş yaptığını belirterek, "Bu durum ihracattaki artışı ve yerelde 'karınca ticareti' diye adlandırdığımız yabancı uyruklu vatandaşların ülkemize gelişi ve çıkışıyla ilgili ekonomik göstergeyi ifade ediyor. Gürcü tarafındaki 6. peron açılırsa bu geçiş sayısının yüzde 10-15 düzeyinde artacağı önceki tecrübelerimizle ortadadır." dedi.

HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUĞU 32 KİLOMETREYE ULAŞTI

Geçtiğimiz cuma günü de Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 32 kilometrelik tır kuyruğu meydana geldi.

"ZAMAN ZAMAN YÜKLERE ZARAR VEREBİLİYORLAR"

İstanbul'dan aldığı ihracat yükünü Romanya'ya götüren Yılmaz Kırtag, Bulgaristan tarafının yavaş çalışarak mağduriyet oluşturduğunu belirterek, "Sıralar çok yavaş ilerliyor araçlarımızın takografları doluyor biz de devam edemiyoruz, buralarda yatmak zorunda kalıyoruz. Bizim için sıkıntılardan bir ikincisi de mülteciler oluyor. Yolda durup uyuduğumuzda onlar arabalara giriyor zaman zaman da yüklere zarar verebiliyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini tüm şoför camiası olarak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İHRACAT AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Buradan açıkça ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, fahiş fiyat oyunuyla, faiz baskısıyla dünyadaki gelişmeleri tersyüz ederek ülkemizi artık geçerliliği kalmamış ekonomi modellerine yönlendirerek, bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

Bu yoldan dönüş yok. İşte görüyorsunuz, yatırımlar artıyor. Parası, finansa erişimi olan herkesi yatırıma, üretime davet ediyorum. İstihdamımız artıyor. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, hizmetler sektörü ile her alanda istihdamı güçlü şekilde destekliyoruz.

"BU TIRLAR NEREYE GİDİYOR"

Üretimimiz artıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İhracatımız artıyor, açık söylüyorum, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Araçlarınızla Anadolu'ya giderken, herhalde otobandaki tırları görüyorsunuz değil mi? Bu tırlar nereye gidiyor, ne taşıyor, ne getiriyor?

İşte bunların hepsi ihraç ürünlerini taşıyor ve yollarımız tırlarla dolu. Geçmişte tenhaydı bu yollar ama şimdi durum farklı. Yollardaki, gümrük kapılarındaki, kamyon ve tır trafiği kargo uçakları, yük trenleri mal taşımaya yetişemiyor."