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AA

Suriye'de yıllar önce başlayan iç savaş muhaliflerin Baas rejimini yıkmasıyla son buldu.

Muhalifler şehirlerde kontrolü sağlarken Beşar Esad, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı.

Esad rejiminin enkaz bıraktığı Suriye'de ise ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçildi.

Bu kapsamda dünyanın dört bir yanında yaşayan Suriyelilere de 'Vatanınıza geri dönün' çağrıları yapılıyor.

DÖNÜŞLER GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Savaştan kaçan Suriyelilerin en çok göç ettiği ülke olan Türkiye'den ise Suriye'ye dönüşler giderek yoğunlaşıyor.

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye dönüşlerin iki katına çıktığını açıklamıştı.

Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." demişti.

KİLİS'TE İŞLEMLERİ BİTEN GİDİYOR

Yerlikaya'nın açıklamasının üzerinden 3 gün geçti ve sınır kapılarında yoğunluklar daha da arttı.

Bu doğrultuda Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar (26), Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

"AİLEMİ ALIP DÖNÜYORUM"

Bitar, "Savaştan dolayı Türkiye'ye geldim ama artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YE CAN BORCUMUZ VAR"

Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kevser Allusi (12) da Türkiye'de eğitim gördüğünü anlatarak, "Çok çalışkan bir öğrenciydim. Öğretmenim ve arkadaşlarım beni çok severdi." ifadelerini kullandı.

Bebekken Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Allusi, "Suriye'yi ilk defa göreceğim için çok mutluyum. Orada akrabalarım var, onları göreceğim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEYECEĞİM"

10 yaşındaki Bilal İsaf da "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere kurduğu bariyer koridorunda sıraya giriyor.

CİLVEGÖZÜ'NDE DE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Üzeri çadır kaplı alanda sıra bekleyen Suriyeliler arasındaki kadın ve çocuklara geçiş için öncelik tanınıyor. Sırası gelenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla sınırdan geçiş yapıyor.

Sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

SURİYELİ ÇOCUKLARA YAKIN İLGİ

Ülkelerine dönen Suriyelilerden kimi ellerinde poşetlerle kimi de el arabalarında çeşitli ev eşyalarını yanlarında götürüyor.

Suriyeli 7 yaşındaki Ahmed Sahbi de yanında "Esmar" adlı kedisiyle ülkesine döndü. Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıyor ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.

YAYLADAĞI DA HAREKETLENDİ

Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen Sahir Muhammed (21), gazetecilere, 10 yaşındayken sığındığı Türkiye'den memleketi Halep'e dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

"ARAP ÜLKELERİ KAPILARINI AÇMADI AMA TÜRKİYE AÇTI"

Ülkesine dönerken Türkiye'ye de büyük minnet duyduğunu dile getiren Muhammed, şöyle konuştu:

"10 yaşındayken geldim, çocukluğum burada geçti, Allah'a çok şükür savaş bitti. Bütün Türklere selam olsun, bizlere kapılarını açtılar, kimseye muhtaç olmadık. Bazı Arap ülkeleri kapılarını bile açmadı ama Türkiye kapılarını açtı. Suriyelilere sesleniyorum, savaş bitti, herkes ülkesine, memleketine dönsün. Artık yeter, savaş bizim çocukluğumuzu bitirdi, savaş bitince o kadar mutlu olduk ki bunu kutladık, sizler de gördünüz. Şimdi dönüyoruz, döneceğimiz günü sabırla bekledik. Yıllardır görmediğim akrabalarıma kavuşacağım, dedeme, herkese sarılacağım."

"SİZLERİ KALBİMİZDE, SURİYE'DE MİSAFİR ETMEYE HAZIRIZ"

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de bulunan inşaat işçisi Ali Muhammed (31) de ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Muhammed, Türk milletini ülkelerinde her zaman misafir etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriyeli Türkmenlerden Abdulaziz Çolak (32) da 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Kayseri'de ikamet ettiğini bildirdi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"

Savaşın bittiğini ve artık evine dönmenin vakti geldiğini anlatan Çolak, "Memleketim Hama'ya, anneme, babama, aileme kavuşacağım, Esad gitti, artık kalmaya gerek yok, biz orayı yeniden inşa edeceğiz inşallah. Babamı yıllardır görmedim, şimdi beni sınırın öbür tarafında bekliyor. Türkiye'ye teşekkür ederim, sizleri Suriye'de ve kalbimizde misafir etmeye her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Yayladağı Sınır Kapısı'nda geçiş için sırasını bekleyen 38 yaşındaki Ahmet Mustafa da memleketi Lazkiye'ye gitmek üzere yola çıktığını dile getirdi.

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Mustafa, "Savaş çok şükür bitti, memleketime geri dönüyorum. Ben Türkiye'den çok memnunum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, ona çok teşekkür ederim." dedi.