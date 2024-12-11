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AA

Suriye'nin kanlı rejiminin devrilmesiyle, Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeliler ülkelerine dönüş yapıyor.

Bu kapsamda yıllar önce Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sınır kapılarına doğru yönelmeye başladı.

Kilis'te yaşayan Suriyeliler, anavatanlarına dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"TÜRK İNSANI ÇOK İYİYDİ"

Suriye'ye döneceği için sevinçli olan16 yaşındaki Hikmet Haskiro, 3 yaşında geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Haskiro, "Türk insanı çok iyiydi, onlara teşekkür ediyorum. Suriye'ye gideceğim için çok mutluyum. Oradaki akrabalarımdan 13 yıldır ayrıyım, onları göreceğim. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

ANAVATANINA GERİ DÖNÜYOR

Ailesiyle Suriye'ye dönmek üzere sınır kapısına gelen 12 yaşındaki Cennet Atra ise okuldaki arkadaşlarını, öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muhammet Farih (30) de 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şimdi savaş bitti artık dönüyorum. Şam'a gideceğim. Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.