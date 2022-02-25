Türkiye'deki tır şoförü cepheye gitmek için yola çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Ukraynalı tır şoförü Sergi Tshulia, "Cepheye gönüllü olarak gideceğim ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşacağım" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor...

Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti.

Türkiye'de bulunan 43 yaşındaki Ukraynalı tır şoförü Sergi Tshulia, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesinde cepheye gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Odessa kentine yakın bir ilçede yaşayan Tshulia, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yola koyuldu.

Tshulia, yaptığı açıklamada, en kısa sürede Ukrayna'ya geçip, ülkesi için savaşmak istediğini söyledi.

"TÜRK MAKAMLARI BANA YARDIMCI OLDU"

Türk yetkililerin kendisine kolaylık sağladığını belirten Tshulia, "Kapıkule'den çıkışta Türk makamları bana yardımcı oldu. Ben eve gitmek istiyorum. Çıkış için bana destek verdiler. Teşekkür ederim." dedi.

Sergi Tshulia, Ukrayna'ya gidince ilk olarak çocuklarının Moldova'ya sığınmasını sağlayacağını ifade etti.

"ÜLKEME DÖNÜP, GÖREVİME BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Asker olan eşi gibi ülkesi için mücadele edeceğini dile getiren Tshulia, şunları aktardı: "Cepheye gönüllü olarak gideceğim ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşacağım. Eşim askeri personel. O şu anda görevde. Çocuklarım dedesinin yanında. Oradaki durum oldukça kritik ve kötü. Odessa'da patlamalar duyuluyor. Güney bölgelerde de çatışmaların devam ettiğini öğrendim. Bir an önce Ukrayna'ya ulaşmak istiyorum. En kısa sürede ülkeme dönüp görevime başlamak istiyorum."