Koronavirüse karşı aşılamadaki hızıyla birçok ülkenin önüne geçen Türkiye'de yaşayan yabancılar, İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan belgeselde Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.

Türkiye koronavirüse karşı aşılamada günlük 1.5 milyona ulaşırken, diğer ülkeleri geride bırakmaya devam ediyor...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı, Türkiye'de yaşayan yabancıların sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı belgesi paylaştı.

"Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları yer aldı.

Kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştıran çiftler, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Türkiye'deki yabancılar Türk sağlık sistemine hayran kaldı VİDEO

ULUSLARARASI MEMNUNİYET

Altun, paylaşım ile birlikte, "Ülkemizde yaşayan uluslararası misafirlerimiz Türk sağlık sistemiyle ilgili memnuniyetlerini 'Bu Topraklara Aşık' serisinde anlattı. Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ MÜKEMMEL İŞLEDİ"

İzmir'de yaşayan İtalyan Siyma ve Carlo Brivio çifti ise, İtalya'ya dönüp koronavirüs aşısını yaptırmayı düşündüklerini ancak İtalya'daki arkadaşlarını aradıklarında onların da hala aşı olmadığını öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'de aile hekimlerini aradıklarında hemen aşı için çağrıldıklarını söyleyen Carlo Brivio, "Aradığımızda inanamadık. Aşı için hemen çağrılmıştık. Siyma sonrasında gittiği anda kaydı alındı ve aşılaması yapıldı. Ben de sonraki hafta aşı randevusu aldım. Üç hafta sonra da ikinci aşılarımızı olduk. Hiçbir aksaklık yaşamadık süreç mükemmel işledi. Yaşadıklarımı İtalya'daki aynı yaşta olan arkadaşlarıma anlattığımda onların hala aşı olmadıklarını öğrendim" ifadesini kullandı.

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Balıkesir'de yaşayan Yunan Yiannnis Yiatilis de, Türkiye'de sağlık sisteminin net ve temiz olduğunu belirterek, aşılamada da çok kolay bir şekilde randevu alabildiğini söyledi.

Aşılar arasında tercih yapabilmenin de kendisi için sürpriz olduğunu vurgulayan Yiatilis, Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini aktardı.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ EN GÜZEL YERLERDEN"

Belgeselde görüşlerine yer verilen, Muğla'da yaşayan İngiliz Tudor ve Barbara Huges çifti, Türkiye'nin tartışmasız dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin koronavirüs aşılamasında çok sayıda ülkeden ileride olduğunu söyleyen Barbara Huges, "Doğruyu söylemek gerekirse çok avantajlıydık. Erkek kardeşim İspanya'da yaşıyor ve hala bekliyor. Teyzem 80 yaşında Güney Afrika'da yaşıyor ve hala aşılanmayı bekliyor. Burası çok daha avantajlı" dedi.

"TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ALMANYA'DAN DAHA İYİ"

Antalya'da yaşayan Alman Marion Füller ve Michael Wigant çifti ise, Türk toplumunun koronavirüs tedbirlerine çok dikkat ettiğini belirtti.

Michael Wigant, Almanya'da röntgen çektirmek için iki ay beklemesine karşın Türkiye'de 20 dakikada röntgen çektirebildiğini belirterek, "Bana göre Türkiye'deki sağlık sistemi Almanya'dakinden daha iyi" diye konuştu.