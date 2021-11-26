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Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantının görüldüğü Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye'ye seyahatlerin bu geceden itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 26.11.2021 - 21:22
- Güncelleme : 26.11.2021 - 21:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
5 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."