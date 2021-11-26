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Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantının görüldüğü Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye'ye seyahatlerin bu geceden itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.