Euro
13.9476
3.57%
Dolar
12.3287
2.74%
Altın
711.27
3.04%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
698.461
-1.70%
BTXN Coin
47.94
13.33%
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C
    Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

    Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantının görüldüğü Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye'ye seyahatlerin bu geceden itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.11.2021 - 21:22
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 21:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

    5 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

    Türkiye den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir