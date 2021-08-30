Türkiye'den AB ülkelerine, Aşı Sertifikası sistemiyle seyahat edilebilecek

Avrupa Birliği'nin Dijital Koronavirüs Aşı Sertifikası sistemine dahil olan Türkiye'den 27 AB ülkesine sorunsuz seyahat yapılabilecek. Geçerli vize ve aşı sertifikası sahipleri, karardan faydalanacak.

Avrupa Komisyonu, 1 Temmuz'da Dijital Koronavirüs Aşı Sertifikası sistemini aktifleştirdi.

Sistem dahilinde olan Avrupa ülkeleri arasındaki seyahatler de denetimler eşliğinde sağlanmaya başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Koronavirüs Aşı Sertifikası Sistemi’ne 20 Ağustos'ta dahil edildiğini açıkladı.

AB'NİN AŞI SERTİFİKA SİSTEMİ'NE DAHİL OLUNDU

Dün SHGM tarafından yapılan duyuruyla karar yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Türkiye'den AB ülkelerine yapılan seyahatlerde mevcut aşı sertifikası sistemi AB sistemince tanındı.

27 AVRUPA ÜLKESİNE SORUNSUZ SEYAHAT

Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

20 AĞUSTOS'TA KABUL EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."