Türkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki: Çifte standardı sonlandırın Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 2023 İnsan Hakları Raporu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

22 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren raporda, bir kez daha Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, raporda gerçek dışı bilgiler ve önyargılı yorumların bulunduğuna dikkati çekti.

"Terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlandı"

Bakanlığın açıklamasında, çifte standarda son verilmesi gerektiğinin altı çizilerek şöyle denildi:

Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.



Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

Terörle mücadele operasyonları meşru müdafaa temelinde yürütülüyor

Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir.



ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir.

"Çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz"