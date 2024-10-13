Türkiye'den ABD'nin Suriye yaptırımlarına tepki

AA

ABD hükümeti, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını uzatma kararı aldı.

13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatan ABD'ye, Türkiye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"SAHADAKİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR"

ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:

Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI

ABD, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Suriye'de birçok rejim destekçisine yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasını engelleyen, insan hakları ihlallerinde bulunan veya rejimi destekleyen kişi ve kurumları hedef alıyor.