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- Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
Türkiye'den ABD'ye F-35 için çözüm önerisi: 40 adet F-16 alalım
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 09:38
- Güncelleme : 12.10.2021 - 10:06
Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programı, ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine döndü.
Türkiye’yi, parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD'ye, geçtiğimiz günlerde yeni bir teklif götürüldü.
Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye talebini iletti.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye’nin ABD’den 40 F-16 savaş jeti almak için yaptığı taleple ilgili konuştu.
"ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Milliyet'ten Aslıhan Karataş'a konuşan Kalın, Türkiye’nin ABD’den F-16 talebine ilişkin F-35 programına ödenen 1,4 milyar doları hatırlatarak, “Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor.
EĞER F-35 MESELESİ ÇÖZÜLMEYECEKSE...
Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye, savunma sanayii alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir.” dedi.