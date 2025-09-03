Türkiye'den Afganistan'a 'deprem' yardımı

Türkiye'den Afganistan'a yardım eli uzandı...

Afganistan, geçtiğimiz günlerde deprem felaketiyle sarsıldı.

1400'ÜN ÜZERİNDE CAN KAYBI

Ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1400'ün üzerine yükseldi.

HAVA KUVVETLERİ'NE AİT UÇAK HAVALANDI

Afganistan'daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir A400M tipi kargo uçağı havalandı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Yerel yetkililer, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 1 Eylül'de Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.