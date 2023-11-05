Türkiye'den ayrılan gurbetçi: 10 liralık şeye 50 lira diyorlar, bizleri hor görüyorlar Avrupa ülkelerinde yaşayan emekli gurbetçiler, ana vatanda iyi karşılanmadıkları için büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Dönüş yolundaki gurbetçi, "Biz yabancı değiliz. Buranın vatandaşıyız" diyerek tepki gösterdi.

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İHA

Gurbetçi emekçiler, Türkiye'deki tatillerini tamamladı.

Memleket hasretini gideren vatandaşlar, şimdilerde yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Avrupa ülkelerine dönüş için arabalı treni tercih edenler, rahat ve konforlu yolculuk yapıyor.

Gümrükteki işlemlerin ardından araçlarını trene yükleyen gurbetçiler, tek araç ile iki kişi bin 37 euro ödeme yapıyor.

"Vatandan ayrılmak insanın içinde de acı bırakıyor"

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan gurbetçilerden Selahattin Kılıç, Türkiye'de eş dost, anne, baba herkesi ziyaret ettiğine değinerek şöyle konuştu:

Memleketi biraz gezdik. Hani fazla uzun olmasa da mutlu bir şekilde dönüyoruz. Vatandan ayrılmak insanın içinde de acı bırakıyor yani bir burukluk ama her sene geliriz inşallah. Bir dahaki seneye de kısmet olursa biraz daha uzun kalmayı düşünüyoruz. Arabalı tren ile yolculuk her haliyle daha iyi. Tabii artık genç değiliz, uzun yola dayanamıyoruz yani arabalı trende dinleniyoruz. Biz de vagonda yata yata gidiyoruz. Bunun için tercih ettik.

"Gurbetteki insanlar Türkiye’nin kıymetini daha iyi biliyor"

Türkiye’de hor görüldüklerine değinen emekli gurbetçi Arif Bele şu ifadeleri kullandı:

Bir yere gittiğimiz zaman bize Almancı diyorlar. Her sene buraya 1 milyon Türk vatandaşı gelse ve birer euro bıraksa 1 milyon euro eder. Burada bin euro, 10 bin euro, 100 bin euro bırakanı var. Eğer bu vatandaşlar gelmese Türkiye’ye de milyonlarca euro zarar olur. Hayat pahalılığına gelince yabancı gördükleri anda 10 liralık şeye 20 lira istiyorlar. Bu esnaf ya da yabancı olsun milleti kandırmakta. Ben Türkiye vatandaşı olarak bu durumdan utanç duyuyorum. O kadar çok söylenecek şey var ki sayamıyorum. Bizlere iyi ve dürüst davransınlar. Bir yere girince alnımızda sanki yabancı yazıyor. Biz yabancı değiliz. Buranın vatandaşıyız. Ölürsek buraya gömüyorlar, oraya değil.



Gurbetteki insanlar Türkiye’nin kıymetini daha iyi biliyor. Dediğim gibi biz yabancı değiliz Türk vatandaşıyız. Hala 50 senedir ordayız ama Alman vatandaşı olmadım. Türk geldim ve Türk gideceğim. Tatilimiz ise Kuşadası’nda güzel bir evimiz var. Bir çıktık buradan Adapazarı, Eskişehir, Ankara, Kayseri böyle dolaştık. Türkiye’mize canım kurban. Bizler çok memnunuz ama dediğim gibi bizleri üzüyorlar. Yabancı plakan varsa nereye girersen gir 10 liralık şeye 50 lira diyorlar. Bizleri hor görüyorlar.

"Türkiye'de bizi hiç iyi karşılamıyorlar"

Almanya'ya arabalı tren ile gitmeyi tercih eden emekli gurbetçi Sevgi Bele, Türkiye’de çok fazla gezdiğini ve neredeyse gezmediği yer kalmadığını belirterek, “Son arzum ise Kapadokya'da uçan balonlara binmek olacak. Türkiye'de bizi hiç iyi karşılamıyorlar. 13 yaşında Almanya'ya gittim ve bütün çocukluğum orada geçti.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)