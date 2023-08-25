Türkiye'den ayrılan gurbetçi: Gelirken sevinçli, dönüşte üzüntülü oluyorsun Yıllık izinlerini anavatanda geçiren binlerce gurbetçi, tatilin sona ermesiyle dönüş yoluna geçti. Sınır kapısında bekleyen ve duygusal anlar yaşayan vatandaş, "Bu memleket duygusunu yaşamayanın kendinden şüphe etmesi gerekiyor" dedi.

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AA & Ensonhaber

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de yaz sezonu hareketli geçiyor...

Yerli turistler yurda gelerek tatil beldelerine akın etti.

Bunun yanı sıra gurbetçiler de tatillerini anavatandan yana kullandı.

Kimileri memleketlerine gitti, kimileri deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Çok sayıda gelen gurbetçiler, şimdilerde dönüş yoluna geçti. Gelirken büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, dönüş yolunda ise büyük bir hüzün yaşıyor.

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

"Memleket duygusu yaşamayan kendinden şüphe etmeli"

Avusturya'ya dönen Adnan Dere, tatilini memleketi olan Bingöl'de geçirdiğini ve eski anılarını tazelediğini söyledi.

Tatil döneminde akraba ve dost ziyaretleri yaptığını belirten Dere, şu ifadeleri kullandı:

3 hafta Bingöl'e gittim memlekete. Eski anıları biraz tazeledik. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini yaptık geri döndük gidiyoruz. Artık alıştık. Aynı Avrupa'dakiler gibi oraya gidince yine robot hayatı başlıyor. Ne yapalım ekmek parası kader bizi oraya sürüklemiş. Şimdi geri dönüyoruz artık alıştık. Burada farklı bir duygu, farklı bir yaşam var. Ben şahsen memleketimi özlüyorum ama herkes için farklıdır. Bu memleket duygusunu yaşamayanın kendinden şüphe etmesi gerekiyor. Gelirken hep sevinçli oluyorsun ama dönüşte hep üzüntülü oluyorsun.

"Vatandan ayrılmak çok ağır"

Almanya'ya dönen Tuncer Tankuş da 6 haftalık tatilini Türkiye'de geçirdiğini dile getirdi.

Tatilde akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini ifade eden Tankuş, emekli olduğunu, yılbaşında tekrar geleceğini söyledi.

Kayseri'den Hollanda'ya giden Çetin Andaç ise vatanından ayrılmanın çok ağır bir duygu olduğunu vurguladı.